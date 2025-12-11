Далеко не вся корица одинакова.

Корица – это теплая и сладкая специя, которая годами пользуется большой популярностью. Но мало кто может ответить, откуда же она берется.

Настоящая корица происходит от вида дерева под названием Cinnamomum verum или Cinnamomum zeylanicum. Это вечнозеленое дерево из семейства лавровых, которое растет на острове Шри-Ланка в Южной Азии, рассказывает IFL Science.

Часто можно услышать, что ее называют цейлонской корицей. Именно так называлась Шри-Ланка во время британского колониального правления. Она имела это название вплоть до 1972 года.

"Впоследствии этот вид был завезен в другие части Южной и Юго-Восточной Азии, а также в некоторые регионы Южной Америки, где климат является столь же мягким и благоприятным для роста этого дерева", – добавляют авторы

Как изготавливается корица?

Производство этой специи – довольно длительный процесс. Сначала работники обрезают двух-пятилетние деревья, чтобы стимулировать их расти как кусты. После этого новые побеги собираются и очищаются от внешней коры. И здесь начинается самое интересное.

Внутреннюю кору полируют, растягивают, укладывают слоями и вручную скручивают в палочки, которые затем обрезают и сушат. Когда они станут хрустящими и полностью просохнут, их сортируют по толщине и качеству. Больше всего ценятся палочки Альба, которые являются чрезвычайно тонкими. А палочки низшего качества часто перетирают, получая молотую корицу.

"Настоящая корица, уважаемая за свой тонкий, деликатный аромат, издавна имеет высокую цену. Впервые она попала в Европу из Азии по Шелковому пути, привезенная венецианскими и генуэзскими торговцами, и к моменту, когда она попала к покупателям в Западной Европе, ее цена выросла более чем в 100 раз. Высокий спрос на специи, такие как корица, был одной из сил, способствовавших развитию эпохи великих географических открытий в 15-16 веках", – рассказывается в материале.

Корицу научились "подделывать"

Как часто случается с любым дорогим продуктом, нашлись более дешевые альтернативы. Слышали ли вы о кассии, известной также как китайская корица или поддельная корица? Эту специю тоже делают из коры дерева из того же рода, что называется C. cassia. Также есть виды C. burmanni (индонезийская корица или падангская кассия) и C. loureiroi (сайгонская корица).

По аромату они очень похожи на оригинальную C. verum. Однако опытные шеф-повара знают, что все они имеют несколько разный вкусовой профиль. Наиболее отличается запах – у настоящей корицы он более тонкий и мягкий, а не сразу бьет по рецепторам.

Скорее всего, в вашем ящичке со специями лежит именно "альтернативная" корица. Авторы отмечают, что законы о маркировке в некоторых частях мира являются нестрогими. Поэтому часто можно отыскать якобы "настоящую корицу", которая была смешана с "поддельной корицей" или даже полностью заменена ею.

Какая польза от корицы

Кроме того, что корица придает блюдам непревзойденный аромат, она еще и полезна. Утверждается, что она особенно полезна для женского здоровья. Эта специя защищает репродуктивные клетки от повреждений, говорят специалисты.

Некоторые исследования показывают, что соединения, которые содержатся в корице, могут защищать сердце. Кроме того, она обладает и антибактериальными свойствами.

