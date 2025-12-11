Некоторым категориям поступающих государство обеспечит адресную поддержку.

Кабинет министров Украины утвердил политику "зимнего поступления" в университеты. Речь идет об экспериментальном проекте подготовительного отделения с расширенной программой, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Согласно сообщению, украинские высшие учебные заведения будут открывать набор на обучение с подготовкой к НМТ. Продлится оно от 3 до 6 месяцев.

Отмечается, что обязательными предметами являются украинский язык, математика и история Украины. Еще один предмет можно выбрать (иностранный язык, естественные дисциплины или литература). На каждый будет выделено 90 аудиторных часов. Обучение возможно как в дневном (аудиторном), так и в дистанционном формате.

Видео дня

Льготы для поступления на нулевой курс

Для некоторых категорий поступающих будет обеспечена адресная поддержка. Речь идет о жителях временно оккупированных территорий, ветеранах и военнослужащих.

"Для них предусмотрены гранты на это обучение, стипендии (для дневной формы) и оплата проживания в общежитии, если нужно", – объясняют в Минобразования.

Университет советуют выбрать уже сейчас. Отмечается, что фактически подготовительное отделение будет выполнять роль "нулевого курса", поскольку если поступающий будет продолжать обучение именно в этом заведении, он может получить до 15 дополнительных баллов к общему конкурсному баллу при зачислении на первый курс (в зависимости от специальности).

"Это позволяет усилить результаты, увереннее сдать НМТ и непрерывно войти в студенческую жизнь. Министерство образования и науки Украины рекомендует абитуриентам следить за объявлениями на сайтах университетов относительно старта набора, графиков и условий участия в программе для льготных категорий", – сказано в заявлении.

Образование в Украине: последние новости

Недавно глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак рассказал, что в Украине планируют проверить десятки учебных заведений из-за наплыва студентов старше 25 лет. Проверить хотят около 50 университетов и колледжей. Ранее после таких проверок было отчислено примерно 50 тысяч студентов.

Также ожидается существенное повышение стипендий. По данным Минфина, с 1 сентября минимальная академическая стипендия составит 4 тысячи гривень (сейчас – 2 тысячи). Для студентов колледжей минимальная академическая стипендия вырастет с 1 510 грн до 3 020 грн.

Вас также могут заинтересовать новости: