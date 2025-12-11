Одну из этих ракет сбить можно только с помощью специализированных комплексов.

Украина использует ракеты "Сапсан" и "Нептун" собственного производства для ударов по территории агрессора России. Порой враг не может определить, что именно было применено, сказал на днях президент Украины Владимир Зеленский.

Военный эксперт Павел Нарожный в эфире телеканала "Киев24" объяснил основное отличие между ними. Так, крылатая ракета "Нептун" имеет несколько модификаций: к примеру, обычный "Нептун", "Длинный Нептун".

"Длинный Нептун" больше калибром, а также больше по размеру. Эта ракета может лететь на расстояние до 1000 км.

"Он дозвуковой. То есть скорость у него – 800-900 километров в час максимум. Минусы – все, как и у крылатой ракеты. Его теоретически и практически могут сбить средствами ЗРК, с самолета, даже с ПЗРК", – продолжил он.

В то же время "Сапсан" является баллистической ракетой. Это сверхзвуковая ракета, которая летит на скорости 3 Мах, говорит Нарожный.

"Расстояние у них меньше – до 500 километров. Боеголовку она несет большую, чем "Нептун". На самом деле о "Нептуне" информации в публичных источниках мало, называют цифру до 200 кг. "Сапсан" может нести боеголовку до 500 кг", – акцентировал эксперт.

Принципиальная разница между этими средствами заключается в том, что ракета "Сапсан" летит по баллистической траектории. Также она способна маневрировать.

"У нее возможность маневрировать небольшая, но она есть. И самое главное – сбить его можно только специализированными комплексами. Мы все знаем, что такое Patriot. Это система, способная сбивать баллистические ракеты, как "Кинжал". У россиян есть аналог, который называется С-400, С-500. С-500 у них вообще как кот наплакал, несколько штук", – отметил Нарожный.

В то же время комплексов С-400 у врага до полномасштабного вторжения в Украину было около 50-55 единиц. Однако за эти годы они не раз попадали в новости об уничтожении вражеской техники украинскими защитниками.

Украинское оружие

По словам президента Владимира Зеленского, Украина начала применять ракеты "Сапсан". Детали он не раскрывал, чтобы враг не знал обо всех прецедентах.

Ранее в Генштабе рассказали, когда ВСУ начали запускать ракеты "Фламинго". Сообщалось, что впервые это произошло еще весной 2025 года.

