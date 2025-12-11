Параллельно Москва оказывает информационно-политическое давление на страны Европы.

Страна-агрессор Россия не готова к реалистичным мирным переговорам и завершению войны против Украины. Москва врет Соединенным Штатам Америки и продолжает накапливать ресурсы, заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

"Тактика России сегодня – это врать Соединенным Штатам, обещать все, что угодно, в этот момент накапливать ресурсы через поставки в тот же Китай. Экономическую составляющую я имею в виду. Безусловно, есть и военная составляющая – это Северная Корея", – рассказал он в эфире телеканала "Мы – Украина".

Кроме того, используя погодные условия, враг продолжает атаковать гражданское население Украины. Параллельно Москва оказывает информационно-политическое давление на страны Европы, отметил Подоляк.

"И через имитационные атаки на Европу, через эти имитационные провокации и так далее оказывает давление психологическое. То есть стратегия России или ее тактика на данный момент понятна", – констатировал он.

СМИ пишут, что премьер Италии Джорджа Мелони полтора часа давила на Владимира Зеленского, чтобы он пошел на уступки Москве. Журналисты отмечали, что в целом переговоры "прошли не совсем гладко". Похоже, Италия поддерживает спешку американцев по достижению мирного соглашения.

Между тем WP сообщает, что контуры мирного соглашения по войне становятся более четкими. Однако переговоры еще не завершены.

