На Львовщине полицейский на авто сбил человека и скрылся

Личность полицейского, который был за рулем автомобиля, удалось установить через несколько дней.

Во Львовской области работник одного из территориальных подразделений полиции наехал на пешехода после чего скрылся с места ДТП. Травмированному понадобилась госпитализация.

Об этом сообщает областное управление Нацполиции.

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Отмечается, что инцидент произошел в селе Верчаны еще вечером 19 июля, однако личность полицейского, совершившего ДТП, удалось установить лишь спустя несколько дней.

Как выяснили правоохранители, к аварии причастен 34-летний сотрудник одного из территориальных подразделений полиции Львовщины, управлявший автомобилем ВАЗ-2107. Автомобиль правоохранители изъяли.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ. Водителю грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без него.

Также по факту ДТП было назначено служебное расследование, а работника, наехавшего на пешехода, уже уволили со службы в органах Нацполиции.

Как сообщал УНИАН, в Харькове на улице Гвардейцев-Широнинцев произошло столкновение сразу пяти автомобилей, в результате чего пострадали два человека.

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