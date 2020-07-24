В Харькове столкнулись сразу пять авто, есть раненые (фото)
18:59, 24 июля 2020Происшествия
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В результате аварии пострадали водитель и одна из пассажирок. Их госпитализировали.
Во время ДТП травмировались два человека / фото Нацполиция
В Харькове на улице Гвардейцев-Широнинцев произошло столкновение сразу пяти автомобилей.
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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.
Как отмечается, в результате аварии пострадали водитель автомобиля Volkswagen и 27-летняя пассажирка с Chevrolet Lacetti.
"С телесными повреждениями они доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Информация внесена в Единый учет Московского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.
В Харькове произошло ДТП с пятью машинами / фото Нацполіція
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