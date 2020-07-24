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В Харькове столкнулись сразу пять авто, есть раненые (фото)

18:59, 24 июля 2020
Происшествия
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Во время ДТП травмировались два человека / фото Нацполиция

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Как отмечается, в результате аварии пострадали водитель автомобиля Volkswagen и 27-летняя пассажирка с Chevrolet Lacetti.

"С телесными повреждениями они доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Информация внесена в Единый учет Московского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.

В Харькове произошло ДТП с пятью машинами / фото Нацполіція

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