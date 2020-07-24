В Харькове столкнулись сразу пять авто, есть раненые (фото)

В результате аварии пострадали водитель и одна из пассажирок. Их госпитализировали.

В Харькове на улице Гвардейцев-Широнинцев произошло столкновение сразу пяти автомобилей. Читайте такжеВ Харькове возможного сообщника луцкого террориста арестовали с правом внесения залога Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области. Как отмечается, в результате аварии пострадали водитель автомобиля Volkswagen и 27-летняя пассажирка с Chevrolet Lacetti. "С телесными повреждениями они доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Информация внесена в Единый учет Московского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

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