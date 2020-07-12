На Львовщине легковушка сбила велосипедиста и слетела с моста в реку, есть погибший

В результате ДТП погиб водитель автомобиля, велосипедист и пассажир авто госпитализированы.

В городе Червоноград Львовской области водитель автомобиля «ВАЗ 2121» потерял управление и наехал на велосипедиста, после чего съехал с моста в реку Солокия. В аварии погиб один человек, еще двое травмированы.

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Как сообщается на сайте ГУ ГСЧС во Львовской области, сообщение об инциденте поступило спасателям в 13:05 11 июля. На место происшествия было немедленно направлено пожарно-спасательное отделение.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля, велосипедист и пассажир авто госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Спасатели оказали помощь в транспортировке пострадавших к автомобилю скорой помощи.

Ранее сообщалось, что во Львовской области легковушка столкнулась с бетономешалкой и грузовиком: есть погибшие и пострадавшие.

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