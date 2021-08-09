Конфликты и драки происходят на Контрактовой площади регулярно.

На столичном подоле произошел еще один уличный конфликт. В этот раз в него вмешалась полиция.

Видео с места событий опубликовал "Київ оперативний". На нем можно видеть, как с места потасовки уходит какой-то мужчина в явно неадекватном состоянии.

Его догоняет полицейский, но путь ему преграждает еще один мужчина – он становится в бойцовскую стойку, готовясь к драке. Планы бойца быстро меняются, ведь к нему подходят еще двое правоохранителей.

Из видео не понятны ни причины, ни исход конфликта.

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Отметим, что конфликты и драки происходят на Контрактовой площади регулярно. Так, 4 июля там произошла потасовка с участием более 10 человек. Один из участников потасовки упал и был избит, вероятно получил травмы.

11 июля сообщалось о целой серии массовых драк между посетителями развлекательных заведений на Подоле. На видео было видно, что конфликты возникают сразу в нескольких локациях. Временами драки начинаются прямо на проезжей части улицы Сагайдачного, мешая тем самым передвижению автотранспорта.

Автор: Дмитрий Захаров