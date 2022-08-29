Речь идет о работах на Шамраевском месторождении гранитов и на территории "Богуславского карьера".

Киевская областная военная администрация предупредила жителей Белоцерковского и Обуховского районов о технологических работах, которые будут сопровождаться взрывами.

Об этом сообщается в Telegram-канале ОВА.

"Вниманию жителей Белоцерковского и Обуховского районов! 30 августа на Шамраевском месторождении гранитов, что в Сквирской общине Белоцерковского района, запланировано проведение технологических работ. Они будут сопровождаться взрывами с целью разрыхления гранитов, пригодных для производства щебеночной продукции", - говорится в сообщении.

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Также взрывные работы пройдут с 11:00 до 16:00 30 августа на территории Богуславского карьеру, что в Богуславской территориальной общине Обуховского района.

"Просим с пониманием отнестись к ситуации и сохранять спокойствие", - призвали в ОВА.

Как сообщал УНИАН, ранее на Киевщине задержали мужчину, который расстрелял флаг Украины и угрожал полицейским гранатой.

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