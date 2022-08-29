Есть попадания в жилые дома и учебные заведения.

В результате обстрела Николаева российскими оккупантами сегодня, 29 августа, уже известно о двух погибших и пяти раненых.

Об этом сообщил в Telegram городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Информация по состоянию на 16:30. Есть попадания в жилые дома и учебные заведения. Известно о 2 погибших и 5 раненых. На местах работают спасательные, аварийные службы и коммунальщики. Воздушная тревога продолжается", - отметил он. Відео дня:

Обновлено. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил об 11 раненых и двух погибших по состоянию на 17:38.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 29 августа, Сенкевич сообщил, что в городе раздаются мощные взрывы. Мэр призвал жителей спуститься в укрытие.

Наступление ВСУ на юге: что известно

Как сообщал УНИАН, 29 августа ВСУ прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

Стало известно, что оккупанты принялись бежать: 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя.

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