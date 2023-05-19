Дорожники также обнародовали схему объезда проблемного участка дороги.

В Одесской области на международной трассе на румынский Бухарест заблокировано движение из-за опрокидывания фуры.

Как сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, сейчас наблюдается осложнение движения на автомобильной дороге М-15 Одесса - Рени (на Бухарест).

"Вблизи пгт Сарата, на 110 км автомобильной этой дороги произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегрузного и легкового транспорта. В результате ДТП фура перевернулась и перекрыла проезжую часть", - говорится в сообщении.

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По данным службы, объезд участка, на котором перекрыто движение, можно осуществить через села Ярославка и Кулевча.

Дорожники также обнародовали схему объезда.

На месте событий работает следственно-оперативная группа, дорожники, бригада скорой помощи и тому подобное. Обстоятельства происшествия выясняются.

Недавние аварии на автодорогах Украины

Недавно на Львовщине произошло масштабное ДТП с погибшими. Из-за аварии на участке трассы Киев-Чоп на несколько часов перекрыли движение.

Перед этим, 28 апреля, на Киевщине нетрезвый водитель сбил пешехода и влетел в электроопору. ДТП произошло в поселке Барышевка. В полиции сообщили, что пострадавший находится в тяжелом состоянии.

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