Ранее сельская община приняла решение о переходе церкви в подчинение Православной церкви Украины.

В субботу, 8 апреля 2023 года, в Киевской области во время потасовки между прихожанами УПЦ МП и ПЦУ умер 61-летний прихожанин Православной церкви Украины. Инцидент произошел в селе Липовец.

Как сообщает полиция Киевщины, обстоятельства смерти пожилого мужчины выясняют правоохранители. Известно, что у него были проблемы со здоровьем.

"8 апреля, около 11 часов в Обуховское управление полиции поступило сообщение о том, что во время массовых мероприятий рядом с церковью умер 61-летний местный житель. Установлено, что дедушка имел тяжелую болезнь сердца, и умер от сердечного приступа", – говорится в сообщении.

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Полиция открыла уголовное производство и опросила свидетелей происшествия. Сейчас продолжаются следственные действия.

Издание Кагарлык.City пишет, что ранее, как рассказали жители Липовца, сельская община приняла решение о переходе церкви в подчинение Православной церкви Украины. Поэтому 8 апреля в храм пришли прихожане ПЦУ и требовали от священника УПЦ МП передать им ключи от церкви. Однако поп делать это отказался.

"Прихожане ПЦУ попытались зайти в храм. В этом им начали мешать представители УПЦ. Началась потасовка. Рядом с местом происшествия находился местный житель, которому внезапно стало нехорошо, и он умер", – отмечают в материале.

Инциденты с участием священников УПЦ МП

2 апреля 2023 года на Житомирщине священник УПЦ МП позволил себе применить силу против детей 15 и 16 лет. Парня, который держал украинский флаг, поп ударил по голове.

Позже стало известно, что за дело взялась полиция – священнику УПЦ МП сообщили о подозрении в хулиганстве.

Кроме того, у митрополита УПЦ Московского патриархата Онуфрия и еще 20 священников УПЦ МП обнаружили российские паспорта. Онуфрий получил свой паспорт РФ еще в 2002 году.

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