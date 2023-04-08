В Каменец-Подольском московские попы привезли на подмогу "массовку" из близлежащих сел.

По меньшей мере в трех крупных городах Хмельницкой области сегодня, 8 апреля, произошли столкновения местных громад со священнослужителями УПЦ МП, в результате которых представителям Московского патриархата пришлось покидать церкви.

В ПЦУ перешли или решили перейти громады Староконстантинова, Каменец-Подольского и Шепетовки, свидетельствуют кадры, опубликованные в сети.

В то же время несогласие с решением громад попов Московского патриархата вызвало столкновения на территории церквей. В частности, перед началом протестов на территории церкви в Каменец-Подольском местные заметили пассажирские автобусы. В сети допускали, что священники привлекли к столкновениям "массовку".

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Но несмотря на это, как пишет Обозреватель, городской громаде, перешедшей в ПЦУ, удалось отстоять собственный храм.

На территории храма в Староконстантинове громада тоже проголосовала за переход в ПЦУ, в знак протеста люди выкрикивали: "Долой московских попов".

А в Шепетовке сотня прихожан пришла в кафедральный собор города под лозунги "Слава Украине" и с государственными флагами. Московским священникам пришлось покидать здание.

Избиение воина в храме УПЦ МП Хмельницкого - что известно

Громады УПЦ МП Хмельницкой области начали массово переходить под протекторат ПЦУ после того, как в храме УПЦ МП областного центра поп Московского патриархата жестоко избил украинского воина, который поинтересовался у прихожан, сколько еще украинцев должно погибнуть, чтобы люди прекратили ходить в УПЦ МП.

В тот же день громада согласилась перерегистрировать Свято-Покровский кафедральный собор УПЦ в ПЦУ. В соборе провели молитву на украинском языке.

Решается вопрос о привлечении военного к ответственности по статье о мелком хулиганстве, поскольку он спровоцировал конфликт.

В то же время против священника начато уголовное производство по избиению военного. Однако поп уже сбежал из страны.

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