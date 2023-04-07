Священнику объявили подозрение в хулиганстве.

Недавно на Житомирщине разгорелся скандал после того, как в поселке Иршанск священник возле церкви Святого Покрова Украинской православной церкви Московского патриархата безосновательно применил физическую силу к двум подросткам – 12 и 15 лет, ударив одного из них по голове. История получила продолжение.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины, по данным следствия, 2 апреля на собрании религиозной общины возле вышеназванной церкви во время эмоционального диалога с прихожанами священнослужитель ударил кулаком по затылку 12-летнего мальчика, который стоял с флагом Украины. А 15-летнего подростка толкнул в плечо, чем причинил физическую боль.

"Такое поведение вызвало возмущение общества. Видео инцидента распространили в сети Интернет, что приобрело значительный общественный резонанс", – говорится в сообщении.

Видео дня

В прокуратуре отметили, что священнику объявили подозрение в хулиганстве (ч. 1 ст. 296 УК Украины). Досудебное расследование осуществляют следователи Коростенского райуправления полиции.

Скандалы с участием священников УПЦ МП

В Днепре задержали священнослужителя одного из храмов УПЦ МП. Мужчину подозревают в развращении собственных несовершеннолетних дочерей. По данным прокуратуры, насилие над детьми началось после смерти их матери.

В Черновцах попы УПЦ МП не пускали в храм тело погибшего воина. Мать бойца умоляла отпеть ее сына, а священники забаррикадировались в помещении храма.

Кроме того, на Хмельнитчине недавно в одном из храмов УПЦ МП избили военного. На мужчину набросились верующие и священник. При этом, по данным депутата Хмельницкого горсовета Александра Василишина, поп УПЦ МП сбежал из Украины.

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