Вероятно, Онуфрий получил российское гражданство задолго до 2002 года.

Митрополит УПЦ МП Онуфрий (Орест Березовский) и еще более 20 священнослужителей УПЦ Московского патриархата имеют российское гражданство, говорится в расследовании журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача.

Журналист ссылается на выписку из российского реестра, согласно которой еще в марте 2002 года Онуфрий получил российский паспорт в Москве. В 2003-м митрополит получил еще и загранпаспорт.

СМИ отмечают, что Онуфрий получал загранпаспорт РФ дважды: впервые - в 1998-м, что означает, что российское гражданство митрополит МП имел гораздо раньше, чем с 2002 года.

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Также российский паспорт и целых два российских загранпаспорта нашли у архиерея УПЦ МП и наместника десятинного монастыря Гедеона (Юрия Харона)

Более того, согласно расследованию, Гедеон в январе 2023 года - уже во время полномасштабного вторжения РФ - проводил службу в российской Казани. В его молитве были слова в поддержку войск РФ и российского нападения на Украину.

В декабре 2022 года российский паспорт получил также бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей (Олег Иванов). Во время оккупации РФ он сотрудничал с врагом, а затем бежал в Белгород.

"УП" утверждает, что подтвердила информацию о наличии более 20 российских паспортов у священнослужителей УПЦ МП. Журналисты обещают опубликовать эти данные в ближайшее время.

Сейчас СМИ приводит лишь некоторые из фамилий священников УПЦ МП, имеющих российское гражданство:

митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионофан (Анатолий Елецких);

викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергий (Сергей Аницой);

викарий Киевской епархии архиепископ Пантелеймон (Виктор Бащук);

управляющий Черновицко-Буковинской епархией митрополит Мелетий (Валентин Егоренко);

управляющий Хустской епархией митрополит Марк (Николай Петровций);

управляющий Днепропетровской епархией митрополит Ириней (Иван Середний).

Попы УПЦ МП сотрудничают с Россией- что известно

Хотя Московский Патриархат пытается всячески репутационно отделиться от РПЦ, а тем не менее украинские правоохранительные органы регулярно разоблачают священнослужителей этой церкви в коллаборантстве.

Такие попы сдают россиянам позиции украинских защитников, на оккупированных территориях они нередко сдают и нелояльных к россиянам украинских гражданских. Еще летом сеть возмутила история попа УПЦ МП из Лимана, жена которого встречала захватчиков с "хлебом-солью".

В то же время в региональных епархиях УПЦ МП во время обысков сотрудники СБУ постоянно выявляли российскую пропагандистскую литературу, рубли, российские паспорта и тому подобное.

Более того, в оправдании российской агрессии разоблачен и сам экс-наместник УПЦ МП Киево-Печерской Лавры митрополит Павел ("Мерседес"). Сейчас он под домашним арестом.

РПЦ, под чьим влиянием находится УПЦ МП, благословляет российских оккупантов на войну. В то время как ее голова Кирилл недавно создал должность "боевого топ-попа", который будет заниматься исключительно вопросами военных.

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