Рядом находились сотрудники правоохранительных органов.

В поселке городского типа Иршанск в Житомирской области случился инцидент с участием священника УПЦ МП. Он применил физическую силу к двум мальчикам с флагами Украины. Духовник ударил первого по голове и толкнул второго.

Такой информацией поделилось издание "Свідомі" со ссылкой на свидетеля инцидента, Алину Кундич. По ее словам, агрессию священника УПЦ МП видели много людей. А еще поведение духовника Московского патриархата зафиксировали на видео.

В начале ролика один из парней заявил: "Тебя здесь никто не знает, и кто ты здесь такой". На это священник ответил: "Я, вот это вот, местный человек. Я здесь крестился". Затем камеру начало бросать в разные стороны. В этот момент люди принялись кричать на духовника, что он поднял руку на ребенка.

Видео дня

Момент удара в кадр не попал, однако граждане активно возмущались. Священник почти сразу спрятался за людьми, которые были на стороне УПЦ МП. В этот же момент на видео появилась полиция. Правоохранители встали между гражданами, чтобы не допустить столкновений. Однако пока неизвестно, задержали ли они священника.

Конфликты с участием попов УПЦ МП

Священники УПЦ МП в Хмельницком избили военного, получившего ранение на фронте. Солдат спросил, сколько должно погибнуть людей, чтобы люди перестали посещать храмы Московского патриархата. Попы набросились на бойца, повалили наземь, заломили руки и вывели из храма. А затем приехала полиция и задержала военного.

Когда инцидент получил широкую огласку, возле храма УПЦ МП собрались жители. Они организовали акцию протеста, на месте которой состоялась стычка.

В конце марта СБУ выяснило, что священник Московского патриархата на Буковине помогал гражданам призывного возраста выехать в Румынию.

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