В городе Тетиев в одной из квартир обнаружили тела женщины и ребенка.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.
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Как сообщается, спасателям поступило сообщение, что в двухэтажном жилом доме возле квартиры слышен запах газа, дверь никто не открывает.
Прибыв к месту вызова спасатели деблокировали дверь квартиры.
"На месте происшествия обнаружены тела женщины 1970 года рождения и ребенка 2017 года без явных признаков жизни", - говорится в сообщении.
Предварительная причина трагедии выясняется.
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