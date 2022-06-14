В 2014 году винничанин присягнул вооруженным силам РФ.

ГБР сообщило о подозрении в государственной измене бывшему капитану 2 ранга воинской части, которая дислоцировалась в АР Крым, а ныне командиру российского фрегата "Адмирал Макаров".

Об этом сообщается на сайте ГБР.

В 2014 году он изменил присяге и остался в захваченной российскими оккупантами части, отказавшись передислоцироваться в Николаевскую область. После этого винничанин присягнул вооруженным силам РФ и продолжил службу в Российском Черноморском флоте.

В 2022 году корабль "Адмирал Макаров" под его командованием осуществлял запуски крылатых ракет по Николаеву и Одессе.

Сейчас следователи ГБР собрали достаточно доказательств и сообщили бывшему украинскому военному подозрение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Сообщается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Как сообщал УНИАН, ГБР возбудило уголовное производство в отношении нардепа-коллаборанта Ковалева.

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