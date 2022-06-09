В области в круглосуточном усиленном режиме работает оперативный штаб.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба по поводу слухов о повторном наступлении прокомментировал, что на Киевщине укреплены оборонительные линии и усилен личный состав военных.

Об этом он сообщил в Telegram.

Кулеба напомнил, что в последнее время в информационном пространстве распространяется информация о повторном наступлении на столичный регион.

"Отмечу, что в Киевской области в круглосуточном усиленном режиме работает оперативный штаб. На Киевщине укреплены оборонительные линии и усилен личный состав военных", - отметил председатель ОВА.

Он отметил, что граждане должны быть бдительными, получать информацию из надежных источников и соблюдать правила безопасности во время военного положения.

Как сообщал УНИАН, правоохранительные органы будут тщательнее следить за соблюдением комендантского часа на Киевщине. Это объясняется тем, что в области до сих пор действуют диверсионные группы и вероятные угрозы провокации.

Вас также могут заинтересовать новости: