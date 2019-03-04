В работе портала Yahoo произошел глобальный сбой
17:34, 04 марта 2019Наука и IT
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Большая часть пользователей жаловалась на проблемы со входом в аккаунт.
57% пользователей сообщали о проблемах со входом в аккаунт \ fotokanal.com
Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе интернет-портала Yahoo.
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По данным отслеживающего сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах сайта Downdetector, жалобы начали поступать сегодня вечером.
57% пользователей сообщали о проблемах со входом в аккаунт, 23% говорили о сбоях в работе сайта, еще 19% испытывали сложности с отправкой писем.
Больше всего жалоб поступало от пользователей из США, Великобритании, Испании, Франции, Нидерландов, Германии, Италии, Австрии и Японии.
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