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В работе портала Yahoo произошел глобальный сбой

17:34, 04 марта 2019
Наука и IT
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57% пользователей сообщали о проблемах со входом в аккаунт \ fotokanal.com

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По данным отслеживающего сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах сайта Downdetector, жалобы начали поступать сегодня вечером. 

57% пользователей сообщали о проблемах со входом в аккаунт, 23% говорили о сбоях в работе сайта, еще 19% испытывали сложности с отправкой писем.

Больше всего жалоб поступало от пользователей из США, Великобритании, Испании, Франции, Нидерландов, Германии, Италии, Австрии и Японии.

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Теги: #Yahoo