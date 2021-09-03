Всех троих участников ДТП госпитализировали. Несовершеннолетний не имел водительского удостоверения на управление мотоциклом.

На Ивано-Франковщине 16-летний мотоциклист травмировал двух девушек-сверстниц.

Как сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области, авария произошла днем 2 сентября в селе Гута.

Предварительно установлено, что 16-летний водитель мотоцикла Musstang не выбрал безопасную скорость движения и на закругленном участке дороги совершил наезд на двух 16-летних девушек, которые двигались по обочине. Третья девушка-пешеход успела отскочить в сторону и не травмировалась.

Отмечается, что водитель в тяжелом состоянии доставлен в медучреждение, а девушки – в среднем состоянии тяжести.

Читайте такжеВ Одессе подростки ограбили 11-летнего мальчикаУ несовершеннолетнего водителя отобрана кровь для проверки на состояние опьянения. Также несовершеннолетний не имел водительского удостоверения на управление мотоциклом.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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А в Киевской области локомотив поезда сбил подростка. Он погиб на месте ДТП.

Автор: Светлана Макринская