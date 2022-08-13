Организатора задержали при продаже двух авто за 3 тыс. 600 долл.

В Хмельницкой области задержали дельца, который вместо отправки на фронт продавал военную амуницию и авто.

Как сообщила Национальная полиция Украины, фигурант под видом гуманитарной помощи для нужд армии завозил военную амуницию, другие вещи первой необходимости и транспортные средства с нулевой растаможкой, а потом все это продавал.

В частности 12 августа оперативники и следователи задержали подозреваемого при продаже двух авто за 3600 долл. Также он получил задаток для приобретения партии авто на 280 тыс. грн. Ранее была задокументирована продажа фигурантом бронежилетов 5-го класса с подсумками. Однако, согласно заключению экспертного исследования, заявленный класс не соответствует техническим требованиям.

Сейчас известно о завозе под видом гумпомощи и продаже 6 автомобилей на 12 тыс. долларов США.

С целью выявления незаконно приобретенной гуманитарной помощи правоохранители провели пять обысков. Изъяли три автомобиля, комплектующие для транспортных средств, шлемы, разгрузки и плиты к бронежилетам, медицинские подсумки, бытовую химию и средства гигиены.

Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении. Проводятся мероприятия для установления и привлечения к ответственности лиц, которые могут быть причастны к налаженной "схеме".

Уголовное производство расследуется по факту незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи (статья 201-2 Уголовного кодекса Украины).

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