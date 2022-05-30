Женщина в социальных сетях поддерживала действия оккупантов.

Правоохранители в Николаевской области задержали любительницу "русского мира". Женщина в социальных сетях поддерживала действия российской власти в Украине.

Об этом сообщили в Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

"Женщина через социальные сети распространяла материалы в поддержку России. В своих постах она поддерживала действия вражеской армии и признавала правомерность временной оккупации населенных пунктов Украины", - говорится в сообщении.

На данный момент женщину задержали по части 1 статьи 111-1 "Коллаборационная деятельность" Уголовного кодекса Украины. Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили сына бывшего народного депутата, который активно поддерживал оккупантов. По некоторым данным, речь идет о сыне бывшего народного депутата от Блока Юлии Тимошенко (2007-2012 гг.) Дмитрия Ветвицкого.

Следователи СБУ при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора направили в суд обвинительный акт по статье 436 "Пропаганда войны" Уголовного кодекса Украины.

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