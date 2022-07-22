При осмотре ее мобильного телефона были обнаружены вызовы российских абонентов.

В Одессе задержали женщину, которая вела фото- и видеосъемку возле администрации Малиновского района.

Об этом журналистам сообщили в Департаменте муниципальной безопасности Одесского городского совета.

Отмечается, что у администрации Малиновского района служащие коммунального учреждения "Муниципальная стража" с помощью видеонаблюдения заметили женщину, которая некоторое время, не заходя внутрь, ходила вокруг админздания и вела фото- и видеосъемку.

Женщина была задержана. При осмотре ее мобильного телефона были обнаружены фото территории админздания и непосредственно самого админздания, а среди вызовов были российские номера и группы соцсетей.

По приезду сотрудников полиции женщина была передана правоохранительным органам. Все обнаруженные видеоматериалы приобщены к делу.

Задержание предателей:

18 мая 2022 года в Одессе был задержан предполагаемый пособник оккупантов, снимавший блокпосты на видеорегистратор.

30 мая в Николаевской области задержали любительницу "русского мира".

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