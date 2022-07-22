В Одессе задержали женщину, которая вела фото- и видеосъемку возле администрации Малиновского района.
Об этом журналистам сообщили в Департаменте муниципальной безопасности Одесского городского совета.
Отмечается, что у администрации Малиновского района служащие коммунального учреждения "Муниципальная стража" с помощью видеонаблюдения заметили женщину, которая некоторое время, не заходя внутрь, ходила вокруг админздания и вела фото- и видеосъемку.
Женщина была задержана. При осмотре ее мобильного телефона были обнаружены фото территории админздания и непосредственно самого админздания, а среди вызовов были российские номера и группы соцсетей.
По приезду сотрудников полиции женщина была передана правоохранительным органам. Все обнаруженные видеоматериалы приобщены к делу.
Задержание предателей:
18 мая 2022 года в Одессе был задержан предполагаемый пособник оккупантов, снимавший блокпосты на видеорегистратор.
30 мая в Николаевской области задержали любительницу "русского мира".
Вас также могут заинтересовать новости:
- Найди, если сможешь: украинец пытался сбежать за границу под матрасом (фото)
- В Одесской области руководителя медучреждения уличили в растрате 2 миллионов, выделенных на COVID-19
- ФСБ сфабриковало уголовное дело против крымской журналистики - Денисова