В Хмельницкой области в результате ДТП с участием военного «КамАЗа» погибли два человека.
Об этом сообщает полиция Хмельницкой области на своей странице в Facebook.
Авария произошла сегодня, 18 марта, около 17:00 на автодороге "Стрый - Кировоград - Знаменка" между селами Поляны и Копачевка Волочиского района.
На трассе столкнулись военный "КамАЗ" под управлением 39-летнего жителя Львова и легковой автомобиль "Audi".
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В результате столкновения произошло возгорание автомобилей. По предварительным данным, водитель и пассажир грузовика травм не получили и в больницу не доставлялись.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия и устанавливаются количество и личности погибших из автомобиля «Audi».
На месте происшествия работает ГБР.
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