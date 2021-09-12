По информации из соцсетей, микроавтобус с парнем и девушкой съехал в воду и быстро пошел ко дну. На месте работают спасатели.

В пригороде Харькова в поселке Безлюдовка произошел несчастный случай на местном водоеме - там утонула молодая пара.

Как пишут местные Телеграм-каналы, смерть произошла в то время, как молодые люди занимались любовью в салоне микроавтобуса.

"Предварительно, машина стояла у берега, парень с девушкой находились на заднем сиденье. В этот момент автомобиль сорвался и съехал в воду. Тела из воды пока достать не удалось", - пишет "ХС Харьков".

На место приехали спасатели и пытались вытащить тросом автомобиль, однако первая попытка была неудачной.

Информацию об инциденте также подтверждает Телеграм-канал "Типичный Харьков". "На Безлюдовке утонул автобус с людьми. По предварительной информации, парень с девушкой занимались любовью в Газели, стоявшей на берегу. После чего машина ушла под воду. Оба погибли", - сказано в сообщении.

Корреспонденту сайта 057.ua в пресс-службе ГСЧС области подтвердили инцидент в Безлюдовке, сообщив, что на месте работают спасатели и пытаются достать авто из водоема.

По неподтвержденной информации, авто находится на глубине порядка 5 метров.

"Под водой находится Renault Traffic. Автомобиль лежит на боку, тем самым усложняя задачу спасателям. Также на месте нет водолазного оборудования на данный момент. Парни ныряют даже без масок. Водолазы в скором времени будут на месте", - написал в полночью Телеграм-канал "ХС Харьков".

ОБНОВЛЕНО. По состоянию на 00:25, машину почти вытянули из воды.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве на глазах у пьяного парня утонула в озере беременная девушка.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Виолетта Орлова