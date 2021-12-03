Детей изъяты из семьи и помещены под надзор органов опеки и попечительства.

В Хмельницкой области до 4 лет заключения осудили мужчину, который избил своих детей раскаленной кочергой.

Об этом сообщается на странице Национальной полиции Украины в Facebook.

Инцидент произошел в мае этого года. Сожительница 38-летнего мужчины, которая не является биологической матерью детей, пожаловалась, что они не слушаются. Чтобы их унять, отец взял кочергу, разогрел ее в печи и избил своего 8-летнего сына и 6-летнюю дочь.

В результате они получили ожоги ягодиц, ног и спины.

Дети изъяты из семьи и помещены под надзор органов опеки и попечительства. Решается вопрос о лишении супруга родительских прав.

Как сообщал УНИАН, мать ученика лицея в селе Вичевка Ривненской области судили из-за того, что он травил учительницу в соцсети Instagram. Он опубликовал в Instagram видео о потерпевшей и писал оскорбления в ее адрес.

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Автор: Светлана Закелова