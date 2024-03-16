По его словам, при таком условии каждый украинский солдат с вероятностью 99% погибнет, потому что в чистом поле против FPV выжить невозможно.

Через четыре-пять месяцев у россиян будет достаточно FPV-дронов, чтобы атаковать каждого украинского солдата на передовой, прогнозирует военнослужащий, специалист в области радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Он отметил, что в начале войны в РФ производство FPV-дронов было налажено так, что они ими могли атаковать только технику и какие-то важные объекты. По его словам, сейчас мы находимся в той стадии, что у оккупантов достаточно дронов, чтобы поражать и технику, и блиндажи с окопами, а через четыре-пять месяцев у россиян будет достаточно FPV-дронов, чтобы атаковать каждого украинского солдата на передовой.

По его словам, при таком условии каждый украинский солдат с вероятностью 99% погибнет, потому что в чистом поле против FPV выжить невозможно.

"Наша морская пехота в Крынках уже сидит под землей, это нас ждет в ближайшем будущем по всем фронтам - наша пехота будет находиться под землей", - заявил он.

Война в Украине - использование FPV-дронов

Украинские защитники нашли на поле боя целый российский ударный FPV-дрон, который нес на себе катушку с кабелем. Об этом сообщил специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов ("Сергей Флеш").

"Мы увидели то, что раньше никогда не видели. Российский FPV-дрон летел к цели с катушкой тонкого оптоволоконного кабеля длиной 10 километров. Кабель разматывался в воздухе. Таким образом мы видим новую технологию управления FPV дроном", - написал Флеш.

Вас также могут заинтересовать новости: