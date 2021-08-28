Служба безопасности Украины обнаружила ударный беспилотный летательный аппарат с маркировкой иностранного производства.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Facebook.
Беспилотник проводил облет над Харьковским регионом.
Спецслужба попросила местных жителей реагировать на законные требования правоохранителей должным образом.
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