На территории военного арсенала в Ичне найден беспилотник

Беспилотный летательный аппарат находился на земле возле одного из хранилищ.

На технической территории военного арсенала в Ичне Черниговской области, где в октябре взорвались склады с боеприпасами, найден квадрокоптер "Фантом".

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ на странице в Facebook.

Отмечается, что беспилотный летательный аппарат находился на земле возле одного из хранилищ. После предварительного осмотра беспилотника внешних повреждений на нем не обнаружено, его передали сотрудникам Службы безопасности Украины.

"Подчеркиваем, что любые БПЛА над воинскими частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут обезврежены средствами РЭБ или сбиты без предупреждения. Причастные к таким инцидентам лица будут задерживаться и привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины", - заявили в Генштабе.

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Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар.

С прилегающих территорий были эвакуированы более 12,5 тыс. человек, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Сейчас продолжается операция по разминированию территории в радиусе 10 км от военного арсенала.

По факту взрывов на арсенале открыты два уголовных производства - по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение военного должностного лица к службе, если оно повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) и по ст. 113 (диверсия) УК Украины.

Для преодоления последствий взрывов на военном арсенале правительство выделило 100 млн грн.

24 октября было объявлено о полной ликвидации пожара на военных складах, восстановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта, открыто воздушное пространство.