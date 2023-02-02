На временно занятых территориях Донецкой области Россия готовится к мобилизации местных жителей, у котопых есть отрочка от призыва.

Российские оккупанты в районе Таволжанки Купянского района Харьковщины готовятся к разрушению дорожной инфраструктуры, минированию мостов, дамб и переездов.

Также Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что на временно занятых территориях Донецкой области Россия готовится к скрытой мобилизации.

"В частности, в городе Горловка все бюджетные и коммунальные учреждения получили приказ подать в оккупационный военный комиссариат списки лиц, имеющих бронь. Все эти люди будут рассматриваться специальными комиссиями врага с последующим призывом на военную службу в ряды противника", - говорится в сообщении.

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Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, в течение 2 февраля авиация сил обороны Украины нанесла четыре удара по районам сосредоточения российских войск. Также украинские защитники уничтожили российский БПЛА типа "Мерлин", а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы и пункт управления РФ.

Сегодня утром в Генштабе также сообщили, что за минувшие сутки, 1 февраля, украинские защитники ликвидировали 610 оккупантов. Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения достигли 129 тысяч 30 захватчиков.

Ранее сообщалось, что 30 января в результате российских обстрелов Харьковской области погиб один человек. В Купянске разрушен объект транспортной инфраструктуры и повреждены частные жилые дома.

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