За прошедшие сутки под обстрелами российских оккупантов были населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

Враг утром совершил обстрелы трех населенных пунктов Харьковщины, в результате чего есть раненые люди. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Враг не прекращает террор мирного населения приграничных городов и сел Харьковщины. Сегодня около 7:00 утра оккупанты снова обстреляли Купянск. Ранена женщина 67 лет. В с. Кругляковка Купянского района в результате утреннего обстрела ранения получил 46-летний сотрудник ГСЧС. Также утром было обстреляно пгт Казачья Лопань, повреждено здание поселкового совета. Предварительно, без пострадавших", - отметил председатель ОВА.

По его информации, за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали: Купянск, Волчанск, Стрелечью, Двуречную, Старицу, Огурцово и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

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"Под огнем была преимущественно частная жилая застройка. Многие дома повреждены, выбиты окна, разрушены хозяйственные постройки", - подчеркнул Синегубов.

Ситуация на Харьковщине

Российские войска регулярно обстреливают Харьковскую область. Так, в ночь на 30 января Россия нанесла ракетный удар по многоквартирному дому в Харькове. В результате атаки одна жительница погибла, ее муж чудом выжил, но его психологическое состояние очень тяжелое.

В результате вражеских обстрелов в городе Волчанск 30 января погиб мужчина и ранена женщина.

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