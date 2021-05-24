Спецслужба предотвратила попытку незаконной переправки в Россию партии военных товаров более чем на 100 тысяч долларов.

В Харьковской области контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали противоправную деятельность межрегиональной преступной группы, участники которой незаконно поставляли крупные партии товаров военного назначения в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что в состав группы входили жители Харьковской, Киевской и Сумской областей.

«Злоумышленники скупали комплектующие на вторичном рынке у частных коммерсантов. Дельцы, вне таможенного контроля, автотранспортом вывозили в Россию комплектующие. Затем посредник перепродавал оборудование авиационной, танкостроительной и радиоэлектронной отраслей оборонным предприятиям РФ», - говорится в сообщении.

В рамках начатого уголовного производства СБУ предотвратила попытку незаконной переправки участниками группы в Россию партии военных товаров на общую сумму более 100 тысяч долларов.

Во время завершающего этапа спецоперации правоохранители провели 16 обысков по местам проживания участников преступной группы и хранения товаров военного назначения на территории Харьковской, Киевской и Сумской областей. В ходе следственных действий изъяты комплектующие к военной технике, штампы для подделки технической документации, печати коммерческих структур, бухгалтерские документы, черновые записи, чеки, средства связи и другие доказательства противоправной деятельности.

Сейчас следователями органов безопасности решается вопрос о сообщении участникам группы о подозрении по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Также спецслужбой проверяется возможная причастность участников преступной группы к поставке украинским оборонным предприятиям б/у комплектующих к военной технике.

Отмечается, что, по одной из версий, оборудование дельцы скупали на территории России и Украины, а затем подвергали «косметическому ремонту» и обеспечивали поддельной технической документацией.

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Автор: Светлана Макринская