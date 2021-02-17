По данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением.

Сегодня утром на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" перевернулся пассажирский автобус, в результате чего травмы получили 10 человек.

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Об этом сообщает Нацполиция Харьковской области.

По данным правоохранителей, 41-летний водитель автобуса Mercedes сообщением "Харьков-Люботин" не справился с управлением и наехал на отбойник, после чего автомобиль перевернулся.

"По предварительной информации, в транспортном средстве находились 17 пассажиров. 10 граждан получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.

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Автор: Екатерина Лиманская