Сегодня утром на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" перевернулся пассажирский автобус, в результате чего травмы получили 10 человек.
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Об этом сообщает Нацполиция Харьковской области.
По данным правоохранителей, 41-летний водитель автобуса Mercedes сообщением "Харьков-Люботин" не справился с управлением и наехал на отбойник, после чего автомобиль перевернулся.
"По предварительной информации, в транспортном средстве находились 17 пассажиров. 10 граждан получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.
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