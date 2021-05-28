Все преступления он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

На Харьковщине сообщили о подозрении мужчине, который повредил и пытался похитить 12 автомобилей.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Разоблачили 34-летнего жителя города Змиев Чугуевского района в момент проникновения в салон последней двенадцатой машины местные жители, которые заметили его действия и сообщили в полицию.

Мужчина 24 мая около 22:50 кирпичом разбил стекло двери Audi A6, проник в салон и пытался запустить двигатель путем соединения проводов замка зажигания.

Читайте такжеВ Ривне шестиклассник изнасиловал пятиклассника - СМИВ ту ночь он таким образом повредил 10 автомобилей жителей города Змиев, а в ночь на 22 мая еще два транспортных средства. Сейчас все пострадавшие обратились в полицию с заявлениями.

В полиции добавили, что все преступления злоумышленник совершил в состоянии алкогольного опьянения и объяснил это желанием покататься.

Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Макринская