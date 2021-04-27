Мужчина подогнал на склад грузовик и показал работникам поддельные документы на доставку товара.

В польском городе Радомско задержали гражданина Украины, попытавшегося похитить со склада предприятия 120 посудомоечных машин общей стоимостью 109 тысяч злотых (более 800 тысяч гривень).

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Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на местную полицию.

Отмечается, что 21 апреля полиция приехала на вызов работников завода в промзоне Радомско. Сотрудники заявили, что водитель грузовика попытался незаконно вывезти товары компании.

Мужчина въехал на территорию завода с документами транспортной компании - в соответствии с ними в машину должны были загрузить 120 посудомоечных машин для транспортировки в Германию.

Однако во время загрузки у ответственных работников появились подозрения в отношении водителя. На место вызвали правоохранителей.

Во время обыска полиция обнаружила сфальсифицированную транспортную документацию. Сам задержанный, как выяснилось, имел ряд удостоверений личности с разными именами и гражданствами. Сначала он делал вид, что является гражданином Словакии. В итоге следователи установили, что это 28-летний гражданин Украины.

23 апреля по запросу прокуратуры его арестовали на три месяца. Максимальная санкция за мошенничество - до 8 лет лишения свободы.

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Автор: Дмитрий Захаров