"Был тупой звук": на Харьковщине авто сбило мать с младенцем (видео)
В поселке Песочин Харьковской области в результате ДТП пострадала молодая женщина со своим новорожденным сыном.
Как сообщает ТСН, авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе.
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Известно, что 24-летняя женщина с коляской переходила оживленную дорогу. Она почти пересекла ее, когда в нее врезались "Жигули". Момент зафиксировали уличные камеры наблюдения - на кадрах видно, как машина таранит женщину и коляску с ребенком.
Пострадавшую доставили в больницу с переломом бедра и многочисленными ушибами. У ребенка, которому всего две недели, только небольшой ушиб головы. 59-летний водитель был трезв, говорят полицейские.
"Такой тупой звук был. Думали, что две машины врезались. Я выбежал, посмотрел, а там коляска лежала. Мы совместно решили оказать медицинскую помощь, воды дали, положили под голову подушечку", - рассказывает очевидец происшествия Ибрагим Каримов.
Ранее сегодня в Одессе иномарка врезалась в трамвай - в результате ДТП есть пострадавшие.
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