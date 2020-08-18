В Одессе иномарка врезалась в трамвай, есть пострадавшие (фото)
Сегодня в Одессе произошло ДТП с участием двух иномарок и трамвая.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, днем инспекторы получили вызов о ДТП, случившемся на ул. Фонтанская дорога.
Как выяснилось, произошло столкновение автомобилей Hyundai, Opel и трамвая маршрута №17.
На месте были опрошены водители транспортных средств и свидетели.
По предварительной информации, водитель на Hyundai выезжал с придомовой территории жилого дома №55 и не предоставил преимущество в движении трамваю.
В результате произошло столкновение с общественным транспортом, после чего автомобиль Hyundai столкнулся с Opel.
В аварии пострадала пассажирка Hyundai, которая госпитализирована. На месте работали следователи.
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