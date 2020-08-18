В Одессе иномарка врезалась в трамвай, есть пострадавшие (фото)

ДТП с участием двух иномарок и трамвая произошло на улице Фонтанская дорога.

Сегодня в Одессе произошло ДТП с участием двух иномарок и трамвая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, днем инспекторы получили вызов о ДТП, случившемся на ул. Фонтанская дорога.

Как выяснилось, произошло столкновение автомобилей Hyundai, Opel и трамвая маршрута №17.

На месте были опрошены водители транспортных средств и свидетели.

По предварительной информации, водитель на Hyundai выезжал с придомовой территории жилого дома №55 и не предоставил преимущество в движении трамваю.

В результате произошло столкновение с общественным транспортом, после чего автомобиль Hyundai столкнулся с Opel.

В аварии пострадала пассажирка Hyundai, которая госпитализирована. На месте работали следователи.

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Автор: Лариса Козовая