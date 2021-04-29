28 апреля в спасательную службу поступило сообщение, что возле села Девладово Софиевского района Днепропетровской области в поле обнаружили подозрительные предметы.
На выехала группа для осуществления пиротехнических работ, сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.
При обследовании территории было выявлено 150 противотанковых мин ТМі-42. Сообщается, что боеприпасы будут уничтожены группой пиротехнических работ ГУ ГСЧС области 29 апреля.
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