Среди их клиентов были и владельцы небольших магазинов.

В Днепропетровской области киберполиции разоблачила супругов на изготовлении и продаже поддельных банкнот.

Как сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, организовал схему 42-летний мужчина. К незаконной деятельности он привлек свою 33-летнюю жену.

«Фигурант приобрел специализированную технику и бумагу для незаконного производства банкнот. Фигуранты подделывали купюры номиналом 100, 200, 500 и 1000 гривен», - говорится в сообщении.

Отмечается, что фальшивые гривни они использовали для собственных целей, а также продавали в мессенджере за 40% от их реальной стоимости. «Продукцию» поставляли заказчикам методом так называемых закладок. Среди желающих приобрести поддельные банкноты были и владельцы небольших магазинов.

По месту жительства фигурантов и в их автомобиле работники полиции провели обыски. Изъяты мобильные телефоны, банковские карты, модифицированный принтер со специальной краской и бумагой, «черновые» записи и поддельные гривни. К проведению обысков также были привлечены спецназовцы. В настоящее время правоохранители устанавливают возможных сообщников фигурантов.

Организатору объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

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Автор: Светлана Макринская