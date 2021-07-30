Пассажиры покинули салон через заднюю дверь.

В Киеве сегодня утром произошла авария с участием грузового автомобиля и маршрутного такси.

Как передает "Киев оперативный" в Facebook, ДТП случилось возле станции метро "Черниговская" на выезде с Броварского проспекта в сторону проспекта Гагарина.

"Маршрутка ехала по главной, но водителя грузового Mercedes это никак не смутило. Пассажиры вышли через заднюю дверь, так что вроде обошлось без серьезных травм", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, частным перевозчикам, которые сейчас работают на маршрутах Киева, будет предложено подписать дополнительные соглашения по улучшению условий перевозок пассажиров. Водители, согласно новому договору, должны быть одеты в типичную униформу, каждый из них должен пройти курс домедицинской помощи и инструктаж по особенностям посадки/высадки пассажиров с инвалидностью. Кроме того, водителям под угрозой одностороннего расторжения договоров категорически запрещается курить в салоне автобуса. Также в договоре предусмотрено, что предоставление услуги водителями и кондукторами должно осуществляться на украинском языке.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Юрий Годован