В Днепропетровской области правоохранители задержали следователя полиции и адвоката, которые требовали 5,5 тыс. долл. взятки за закрытие дела о дорожно-транспортном происшествии.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, в январе во время досудебного расследования по уголовному производству по факту совершения ДТП следователь Каменского отдела полиции, по предварительному сговору с адвокатом, требовала у матери подозреваемого 5,5 тыс. долл. неправомерной выгоды за непривлечение её сына к уголовной ответственности и прекращении производства.
Отмечается, что для предоставления этим действиям признаков правомерности с женщиной был заключен договор о предоставлении правовой помощи.
При получении части средств в сумме 5 тыс. долл. следователя и адвоката задержали правоохранительные органы в порядке статьи 208 УПК Украины.
Задержанные уведомлены о подозрении по части 3 статьи 368 УК Украины.
Досудебное расследование продолжается.
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