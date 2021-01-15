В Каменском, Днепропетровская область, мужчина засыпал службу такси вызовами. Машины одна за другой подъезжали к его дому.
Клиент вызывал автомобиль к своему дому, но при этом отказывался выходить. Свои действия он повторял несколько раз, каждый раз отказываясь выйти из дома.
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Инцидент произошел вечером в четверг, 14 января, сообщает городской сайт Каменского.
По информации СМИ, он сделал около 5 вызовов, а на 6-й водители не выдержали и выманили клиента на улицу. Известно, что мужчина отдал деньги за вызов и простой 5 машин. А чуть позже, как сообщают очевидцы, неизвестные облили мужчину зеленкой.
Отметим, что это уже не первый случай, когда в Каменском таксисты "воспитывают" клиентов с помощью зеленки. За неделю до Нового года таким же образом была наказана компания, которая отказалась платить пожилому таксисту за проезд. Тогда он вызвал на подмогу коллег.
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