Полиция провела в офисе коллекторской компании санкционированные обыски.

В Черниговской области правоохранители провели обыски в офисе коллекторов, которые подозреваются в создании и распространении порнографии. С помощью фейковых порнографических материалов злоумышленники оказывали давление на «должников».

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Как сообщается на сайте Нацполиции еще в апреле этого года к правоохранителям обратилась жительница Чернигова, которая сообщила об угрозах от незнакомых мужчин из коллекторской фирмы.

Мужчины требовали вернуть «кредитные средства», которые пострадавшая никогда не получала. После угроз физической расправой, коллекторы распространили в Интернете смонтированные материалы порнографического характера с изображением заявительницы.

Полиция открыла по данному факту уголовное производство по ч. 1 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины.

18 ноября полиция провела в офисе коллекторской компании санкционированные обыски с привлечением спецназа. Изъято полсотни ноутбуков, 30 мобильных телефонов, около 50 сим-карт различных мобильных операторов, документы и письма для должников кредитных учреждений. Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз.

Правоохранители установили, что злоумышленники собирали личную информацию о должниках, их близких родственниках, знакомых и коллегах по работе. Систематически звонили с требованиями уплаты задолженности и угрозами. После чего с помощью специальных программ монтировали и распространяли в Интернете материалы порнографического характера с изображениями должников, которые коллекторы находили в соцсетях.

Продолжается досудебное расследование. Полиция устанавливает личности всех пострадавших от деятельности коллекторской фирмы и проверяет причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям.

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Автор: Дмитрий Захаров