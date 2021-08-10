Видео увидели правоохранители и начали расследование.

В Черновицкой области группа неадекватных лиц поиздевалась над лисенком и стала объектом расследования местных правоохранителей.

Видео с издевательствами они выложили в соцсети. Сейчас его можно увидеть на странице волонтеров "Небайдужі Че" в Facebook.

"Посмотрите на это видео!? Неужели у вас оно вызывает положительные эмоции. Как минимум вызывает недоумение такое "веселье", почему боль, страдания и смерти приносят этому парню и его коллегам радость. В голове не укладывается как можно получать удовольствие от издевательств над маленькой лисичкой, что стало причиной таких нарушений психики!?", - пишет автор публикации.

На кадрах видно, как животное раскачивают, держа за уши и подносят к фаре заведенного авто. Также можно услышать, как лисенок издает жалобные звуки.

Внимание! На видео присутствуют кадры насилия. Запись не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой!

По факту издевательства над животным правоохранители начали расследование. Как сообщается на сайте областного главка Нацполиции, видео, на котором компания молодых людей жестоко обращается с животным, правоохранители обнаружили 6 августа в соцсетях.

"Во время проверки информации полицейские установили автомобиль, зафиксированный на видео, а также определили круг лиц, которые могут быть причастными к издевательству над животным. По результатам проведенной первоочередной проверки сотрудники Черновицкого РУП направили материалы по принадлежности к вверенного им отделения полиции №1 (г. Сторожинец)", - рассказали в полиции и напомнили, что за жестокое обращение с животными в Украине предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Как сообщал УНИАН, ранее в Днепре забрали в приют лисят, которые жили в пункте приема стеклотары.

Автор: Иван Бойко