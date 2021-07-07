В Днепре зоозащитники забрали двух диких лисиц, которых держали на территории пункта приема стеклотары.
Об этом пишет Информатор.
Несколько недель назад с волонтёрами приюта Dnipro Animals связалась женщина и сказала, что видела привязанных лисят.
По ее словам, животные находятся у людей, которые живут в заброшенном доме и работают на пункте приема.
Читайте такжеЖивотные Оклендского зоопарка получат вакцину от COVID-19Волонтёры предложили этим людям деньги за лисят, однако те отказались.
"Несмотря на то, что люди, у которых лисята были, действительно любят их и стараются заботиться, волонтеры своими глазами убедились, что необходимого им ухода обеспечить люди не смогут. Из-за недостатков витаминов и отсутствия медицинской профилактики, у лисиц могут начаться проблемы со здоровьем, а потому их срочно следует отвезти в клинику, а после - в приют", - говорится в сообщении.
Позже владельцы животных согласились отдать чернобурую лисицу, однако рыжего лесенка хотели оставить себе. В итоге животных удалось забрать.
Их отвезли в клинику на осмотр. В лечебнице им сделают необходимые процедуры и вакцины, а потом отправят в приют, который специализируется на диких животных.
Вас также могут заинтересовать новости
- Нашествие лис в Виннице: лесники советуют обходить животных стороной (видео)
- Подростки-живодеры убили лису и пугали трупом прохожих на Львовщине – соцсети (фото)
- Хотел по две тысячи гривень за каждого: зоозащитники спасли из рук браконьера четырех лисят (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram