Теперь они будут жить в приюте.

В Днепре зоозащитники забрали двух диких лисиц, которых держали на территории пункта приема стеклотары.

Об этом пишет Информатор.

Несколько недель назад с волонтёрами приюта Dnipro Animals связалась женщина и сказала, что видела привязанных лисят.

По ее словам, животные находятся у людей, которые живут в заброшенном доме и работают на пункте приема.

Читайте такжеЖивотные Оклендского зоопарка получат вакцину от COVID-19Волонтёры предложили этим людям деньги за лисят, однако те отказались.

"Несмотря на то, что люди, у которых лисята были, действительно любят их и стараются заботиться, волонтеры своими глазами убедились, что необходимого им ухода обеспечить люди не смогут. Из-за недостатков витаминов и отсутствия медицинской профилактики, у лисиц могут начаться проблемы со здоровьем, а потому их срочно следует отвезти в клинику, а после - в приют", - говорится в сообщении.

Позже владельцы животных согласились отдать чернобурую лисицу, однако рыжего лесенка хотели оставить себе. В итоге животных удалось забрать.

Их отвезли в клинику на осмотр. В лечебнице им сделают необходимые процедуры и вакцины, а потом отправят в приют, который специализируется на диких животных.

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Автор: Людмила Жерновская