Зоозащитники вместе с полицией провели в Ковеле целую спецоперацию по спасению лисят.

Зоозащитники спасли четырех лисят от браконьера, который хотел заработать на их продаже.

Об этом сообщают активисты общественной организации UAnimals на своей странице в Facebook.

Они сообщили, что увидели объявление о продаже диких животных - четырех лисят лисы обыкновенной.

"Мы сразу же связались с продавцом и представились как заинтересованные покупатели. Нам стало известно, что лисята были изъяты из дикой природы, якобы, для спасения. Очевидно, что это неправда, поскольку парень откровенно пытался наживиться на животных. По телефону он озвучил нам цену: один лисенок стоит 2000 гривень, а при покупке всех четырех предприимчивый парень предложил существенную скидку – 1500 гривень за животное", - написали они.

Зоозащитники узнали, что продавец находится в Волынской области и организовали операцию спасения в Ковеле.

"Сначала договорились о встрече, чтобы «приобрести» всех животных якобы для своей частной коллекции. На месте же договорились с зоозащитниками команды Kovel Animals и патрульной полицией, чтобы поймать нарушителя с поличным. Во время встречи оказалось, что парень, который продавал лисят, был несовершеннолетним. Соответственно на месте ему постановление не вынесли. Поэтому на сегодня дело на рассмотрении у представителей Национальной полиции, которые уже будут выносить вердикт по постановлению", - рассказали активисты.

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Во время операции нарушитель вместе с семьей рассказывали различные легенды для оправдания своих действий, в частности о спасении лисят, мать которых погибла.

Сообщается, что сейчас животные на временной передержке в Ковеле.

"После ветеринарного осмотра их направят в реабилитационный центр для лис. Хотя раннее отлучение от матери и весь этот негативный опыт очень стрессовый для животных, есть большие шансы, что после реабилитации лисят удастся вернуть к дикой природе", - добавили там.

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Автор: Олег Давыгора