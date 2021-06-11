В Киеве на популярном среди туристов Андреевском спуске, вероятно, прорвало канализацию.
Соответствующее видео появилось сегодня вечером на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
На нем видно, что вода бьет прямо из-под брусчатки рядом с расположенными ливневками.
"Новый фонтан от городской власти на Андреевском спуске. Кстати, до Киевводоканала дозвониться нереально. Видимо, уже отдыхают", - пишет автор публикации.
В столичном водоканале и Киевской горгосадминистрации указанный инцидент пока не комментировали.
Ранее в Соломенском районе Киева, в районе Южного железнодорожного вокзала посреди дороги пробился "гейзер". Там прорвало канализацию.
До этого на Шулявском мосту в столице после недавней реконструкции из-под асфальта пошла вода. Небольшой фонтанчик появился прямо посреди дороги.
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