Коммунальщиков на месте инцидента пока не видно.

В Киеве на популярном среди туристов Андреевском спуске, вероятно, прорвало канализацию.

Соответствующее видео появилось сегодня вечером на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

На нем видно, что вода бьет прямо из-под брусчатки рядом с расположенными ливневками.

"Новый фонтан от городской власти на Андреевском спуске. Кстати, до Киевводоканала дозвониться нереально. Видимо, уже отдыхают", - пишет автор публикации.

В столичном водоканале и Киевской горгосадминистрации указанный инцидент пока не комментировали.

Ранее в Соломенском районе Киева, в районе Южного железнодорожного вокзала посреди дороги пробился "гейзер". Там прорвало канализацию.

До этого на Шулявском мосту в столице после недавней реконструкции из-под асфальта пошла вода. Небольшой фонтанчик появился прямо посреди дороги.

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Автор: Юрий Годован