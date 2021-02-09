Столицу засыпало снегом.

В Киеве на Андреевском спуске катались на сноубордах.

Видео со сноубордистами опубликовала «Украинская правда».

Читайте такжеВ Николаеве центральная площадь превратилась в каток, по ней катаются на коньках (видео)На записи видно, что молодые люди катались поздно вечером, когда практически не было пешеходов.

«Киев засыпает снегом. Снегоуборочная техника работает всю ночь. На Андреевском спуске появились первые сноубордисты» – говорится в подписи к видео.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН