В Киевской области мужчина по-зверски убил свою мать - СМИ

Соседи говорят, то мужчина увлекался сатанинской литературой.

По информации СМИ, в Киевской области мужчина по-зверски убил свою 73-летнюю мать.

38-летний сын вырезал матери легкие, отрезал часть руки, а потом - голову, сообщают "Факты". После убийства он бродил по улицам весь в крови и даже успел сходить в магазин.

В полицию он позвонил сам. Он рассказал правоохранителям свою безумную версию. По его словам, мать — ведьма и постоянно за ним наблюдала. Он отрезал ей голову, потому что даже после смерти женщина продолжала разговаривать.

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Соседи говорят, то мужчина увлекался сатанинской литературой. Однако есть и более банальная версия. Мужчина употреблял наркотики и знал, что брат, который живет в Швейцарии, шлет матери деньги.

По словам соседей, они слышали, как сын требовал отдать ему банковскую карточку. Несмотря на крики, они не вызвали полицию, поскольку мать всегда защищала сына.

За убийство Денису светит пожизненное лишение свободы, но он может избежать наказания. Соседи рассказали, что еще несколько лет назад родители за деньги сделали сыну справку о невменяемости, чтобы он не загремел за решетку за кражу.

Как сообщал ранее УНИАН, В Киеве в реке нашли человеческие останки. Останки трупа обнаружили в воде на Оболонской набережной.